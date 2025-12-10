Sejm uchylił immunitet Ziobrze i wyraził zgodę na jego zatrzymanie oraz ewentualne aresztowanie 7 listopada br., w związku z zarzucanymi nadużyciami w Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Tego samego dnia, kilka godzin później, prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów oraz o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Do tej pory Ziobro przebywał w Budapeszcie, a ostatnio w Brukseli. Nie zadeklarował jednoznacznie, czy wystąpi o azyl polityczny na Węgrzech, czy że wróci do Polski.

Ziobro bez paszportu dyplomatycznego

17 listopada prokuratura wystąpiła o unieważnienia paszportu oraz paszportu dyplomatycznego Ziobry. Niedługo później rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak przekazał, że procedura unieważnienia paszportu Ziobry trwa. Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że unieważnił jego paszport dyplomatyczny.

Polacy są przekonani, że Ziobro powinien wrócić

Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS na zlecenie Radia ZET zapytał Polaków, czy zgadzają się z twierdzeniem, że Ziobro powinien wrócić do Polski, by stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. 63,5 proc. badanych stwierdza, że powinien, a 26,4 proc. – że nie powinien. 10,1 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Szczegółowe odpowiedzi na to pytanie prezentują się następująco:

  • Zdecydowanie tak - 44,3 proc.
  • Raczej tak - 19,2 proc.
  • Raczej nie - 18,2 proc.
  • Zdecydowanie nie - 8,2 proc.
  • Nie wiem / trudno powiedzieć - 10,1 proc.