Z sondażu wynika, że utrzymuje się trend wzrostowy KO i spadkowy PiS, mimo tego że – jak zauważono w GW – w trakcie jego przeprowadzania "dopiero pojawiały się pierwsze informacje o powiązaniach kryptowalut z Rosją i prezydentami Andrzejem Dudą i Karolem Nawrockim".

Wzrost przewagi KO nad PiS

Ankietowani odpowiedzieli na pytanie, na którą partię zagłosowaliby, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę. I tak 32,9 proc. zagłosowałoby na KO, a 24,6 proc. na PiS. Jak zaznacza "GW", różnice w stosunku do poprzedniego badania tej samej pracowni z początku grudnia (1-3) są niewielkie, ale ich efekt jest dość wyraźny – przewaga KO nad PiS znowu się nieco zwiększyła się z 6,6 pkt proc. do 8,3.

Dwie Konfederacje w Sejmie

Z opublikowanego w środę badania wynika, że na dalszych miejscach znalazły się: Konfederacja – z poparciem 13,2 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 9,6 proc., Lewica – 4,7 proc. Z kolei 3 proc. ankietowanych wybrałoby inną partię. Natomiast 2,5 proc. zadeklarowało poparcie dla Razem, 2,4 proc. dla PSL, 1,8 proc. dla Polski 2050. 5,5 proc. respondentów stwierdziło zaś, że nie wie, na kogo oddałoby głos.

Metoda badania

Sondaż Opinia24 na zlecenie Gazety Wyborczej przeprowadzono od 4 do 7 grudnia na reprezentatywnej grupie 1001 osób metodą CATI i CAWI.