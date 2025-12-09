Jak napisał portal, ankieterzy zapytali respondentów o to, czy Donald Tusk powinien pozostać premierem do końca obecnej kadencji rządu.

Ile procent jest przeciw Tuskowi?

Na tak postawione pytanie "zdecydowanie tak" odpowiedziało 21,7 proc. badanych, a "raczej tak" – 18,8 proc. Łącznie więc grupa zwolenników pozostania Tuska na stanowisku premiera do końca kadencji to 40,5 proc. pytanych.

Ile procent jest za pozostaniem Tuska?

Na pytanie sondażu "zdecydowanie nie" odpowiedziało natomiast 26,5 proc. ankietowanych, a „raczej nie” – 19,2 proc. Grupa przeciwników pozostania Tuska na stanowisku szefa rządu do końca kadencji wyniosła więc łącznie 45,7 proc. badanych.

Ponadto spośród pytanych 13,8 proc. osób wskazało opcję "trudno powiedzieć".

Metoda przeprowadzenia sondażu

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada br. metodą wywiadów internetowych na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.