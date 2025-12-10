Syrski przekazał, że w przyszłości planowane jest zwiększenie liczebności ukraińskich wojsk w mieście.

Gen. Syrski: Pokrowsk i Myrnohrad nie są otoczone

Jednocześnie generał podkreślił, że Pokrowsk wraz z sąsiednim Myrnohradem nie są otoczone przez wojska rosyjskie, ale logistyka jest tam utrudniona.

Gen. Syrski: Potwierdzam wycofanie wojsk z okolicznych wsi

Syrski potwierdził też wycofanie ukraińskich wojsk z okolic wsi Suchyj Jar, Łysiwka i Nowopawliwka na południowy wschód od Pokrowska. "Dalsze utrzymywanie ich tam było nieuzasadnione" – cytuje głównego dowódcę ukraińskiej armii agencja Interfax-Ukraina.

Gen. Syrski: Rosjanie zwiększają siły na kierunku pokrowskim

Według Syrskiego Rosjanie zwiększają liczebność swych sił na kierunku pokrowskim, obecnie liczą one już ponad 155 tysięcy. "Właśnie na ten kierunek przypada 40–50 proc. wszystkich KAB (kierowanych bomb lotniczych – PAP), których Rosja stosuje na froncie" – oświadczył ukraiński generał.

Gen. Syrski: Rosja wykorzystuje dezinformację i fałszywe mapy

Syrski podkreślił, że skala rosyjskich kłamstw znacznie przewyższa rzeczywiste tempo postępów rosyjskich wojsk. "Wróg wykorzystuje dezinformację i swoje fałszywe mapy w hybrydowej wojnie przeciwko Ukrainie, wpływając zarówno na zagraniczną opinię publiczną, jak i na nasze społeczeństwo oraz naszą armię" – dodał.

Obecnie na odcinku pokrowskim toczą się najbardziej intensywne walki.