"W czasie operacji kontrofensywnej udało się odzyskać 175 kilometrów kwadratowych terytorium, ponadto oczyszczono z rosyjskich grup dywersyjnych 195 kilometrów kwadratowych" – napisał Syrski w komunikatorze Telegram, informując o działania kontrofensywnych, jakie realizuje ukraińska armia.

Rosyjskie straty w rejonie

Rosyjskie straty w rejonie Dobropilla mają wynosić 3185 osób, z czego 1769 to zabici.

Kontrofensywa ukraińska

Działania ukraińskiej armii na wschód od Dobropilla są realizowane od połowy sierpnia, gdy doszło tam do zakończonej częściowym sukcesem próby wojsk rosyjskich przełamania ukraińskiej obrony. Rosyjskie jednostki były w stanie w krótkim czasie pokonać ok. 10-12 km i zająć tereny na wschód od miasta, tym samym zagrażając m.in. obronie Pokrowska. Kontrofensywa ukraińska doprowadziła do odzyskania części zajętego terytorium oraz zamknięcia w kotle części rosyjskich żołnierzy.

Walki pod Pokrowskiem

Walki o kontrolę nad Pokrowskiem trwają od ponad roku i toczą się na przedmieściach tego miasta. Ten odcinek frontu jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych pod względem liczby starć w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie.