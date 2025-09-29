Polski wicepremier podczas rozmowy nagranej w czwartek w Nowym Jorku, a wyemitowanej w niedzielę został poproszony o komentarz na temat zmiany stanowiska prezydenta Donalda Trumpa względem Ukrainy.

Sikorski: Wielkość terytorium Rosji gra na jej niekorzyść

Myślę, że prezydent Trump widzi to, co widzimy my, czyli że rosyjska ofensywa wygasa – oświadczył Sikorski.

Ocenił, że wielkość terytorium Rosji gra na jej niekorzyść, ponieważ Rosja nie jest w stanie zagwarantować obrony powietrznej dla wszystkich swoich obiektów.

Ukraina zaatakowała już około połowy rosyjskich rafinerii, co oznacza, że machinie wojennej jest trudniej atakować Ukrainę. A prezydent Trump jest znany z tego, że lubi popierać zwycięzcę – dodał.

Sikorski: Putin zakończy tę wojnę tylko jeśli uzna, że nie może wygrać

Wyraził nadzieję na nałożenie przez USA sankcji na Rosję i zwiększenie nacisków na jej gospodarkę. Putin zakończy tę wojnę tylko jeśli uzna, że nie może wygrać – ocenił Sikorski. By doszedł do tego wniosku, musi być więcej nacisków na rosyjską gospodarkę i więcej pomocy dla Ukraińców – kontynuował.

Wicepremier powiedział, że Amerykanie zamierzają kupić ukraińskie drony. Myślę, że to świadczy o osiągnięciach Ukrainy na tej wojnie – dodał.

Sikorski: Wojna w Ukrainie zakończy się jak pierwsza wojna światowa

Według polskiego ministra obecna wojna najprawdopodobniej zakończy się tak jak pierwsza wojna światowa. Jedna albo druga strona wyczerpie zapasy (potrzebne) do jej kontynuowania – dodał.

Podkreślił, że Putin rozpoczął wojnę, kierując się bardzo optymistycznymi założeniami. Myślał, że w Kijowie dojdzie do przewrotu, że zajmie to trzy dni, że Ukraińcy przyjmą ich z otwartymi ramionami, bo są tylko zagubionymi Rosjanami. Wszystkie te założenia okazały się błędne. Więc jest pogrążony w wojnie, która niszczy rosyjską przyszłość, która już spowodowała milion zabitych i rannych – powiedział Sikorski.

Według niego Putin nie może przyznać się do błędu przed samym sobą ani przed Rosjanami.

Sikorski: Takie kolonialne wojny zazwyczaj trwają około dziesięciu lat

Takie kolonialne wojny zazwyczaj trwają około dziesięciu lat. Kończą się tylko wtedy, gdy agresor uznaje, że nie może wygrać. I zazwyczaj kończy je strona, która ich nie zaczynała – kontynuował wicepremier.

Przypomniał, że Rosja przegrała wiele wojen, a wszystkie je łączy to, że dopiero po ich zakończeniu w Rosji zaszły reformy. Więc przegrana Rosji w tej wojnie byłaby dobra nie tylko dla Ukrainy i Europy, ale też dla Rosji – ocenił Sikorski.

Sikorski: Rosjanie próbowali nas przetestować bez zaczynania wojny

Odnosząc się do rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, podkreślił, że Polska postrzega to jako działanie wpisujące się w wojnę hybrydową prowadzoną przez Rosję. Zaznaczył, że drony zostały wysłane do Polski celowo i była to prowokacja. Oczywiście mamy prawo do obrony naszej przestrzeni powietrznej, (zapewnienia) bezpieczeństwa naszym obywatelom i ich mienia – powiedział.

Rosjanie próbowali nas przetestować bez rozpoczynania wojny. Przetestować naszą obronę powietrzną, odporność naszego społeczeństwa, jedność naszych władz i sojuszników – dodał.