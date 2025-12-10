Strzelec jest znakiem ognia, wizji i sensu. Gdy przebywa w nim Merkury – planeta komunikacji, logiki i informacji – zaczynamy myśleć szeroko, globalnie i przyszłościowo. To dobry moment na:

rozmowy o planach na 2026 rok,

decyzje dotyczące nauki, pracy, przeprowadzek,

podpisywanie umów związanych z zagranicą,

rozwój duchowy i intelektualny.

Minusem tego układu może być impulsywność, przesada i mówienie za dużo. Nie wszystko, co pomyślimy, warto od razu wypowiedzieć na głos.

Merkury wchodzi do Strzelca. Co nam przyniesie? [HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku]

Sprawdź, co ten tranzyt przyniesie Twojemu znakowi.

Baran. Czas wyjścia poza schematy. Pojawi się silna potrzeba zmiany, podróży lub nauki. Dobry moment na odważne rozmowy i nowe projekty.

Byk. Skupienie pójdzie w stronę finansów, zobowiązań i spraw intymnych. Możliwe ważne rozmowy o pieniądzach lub zaufaniu.

Bliźnięta. Twój władca w strefie relacji – szykują się intensywne rozmowy, wyjaśnienia i decyzje w związkach. Ktoś może zaskoczyć Cię szczerością.

Rak. Więcej obowiązków, ale też lepsza organizacja. Dobry czas na zmiany w pracy, diecie i codziennych nawykach.

Lew. Czas flirtu, twórczości i odwagi w wyrażaniu siebie. Merkury w Strzelcu sprzyja miłości, pasjom i sprawom dzieci.

Panna. Sprawy domowe, rodzinne i emocjonalne wysuną się na pierwszy plan. Możliwe ważne rozmowy z bliskimi.

Waga. Szybkie tempo, dużo wiadomości, spotkań i krótkich wyjazdów. Dobry czas na naukę, pisanie i załatwianie spraw urzędowych.

Skorpion. Skupienie na pieniądzach, zarabianiu i wartościach. Możesz dostać ciekawą propozycję finansową albo nowy pomysł na dochód.

Strzelec. Merkury u Ciebie oznacza nowy start myślowy. Czas wypowiedzieć to, co długo było zatrzymane. Twoje słowa będą miały wyjątkową siłę.

Koziorożec. Potrzeba wyciszenia i uporządkowania myśli. To dobry okres na planowanie w ciszy i pracę ""za kulisami".

Wodnik. Aktywuje się strefa marzeń, przyszłości i przyjaźni. Świetny czas na projekty zespołowe, media społecznościowe i działania online.

Ryby. Fokus idzie w stronę kariery i wizerunku. Możesz dostać propozycję, która zmusi Cię do odważnej decyzji zawodowej.