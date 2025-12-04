Zbigniew Ziobro, który dotychczas przebywał na Węgrzech, poinformował w wywiadzie dla telewizji wPolsce24, że obecnie znajduje się w Brukseli. Były szef MS świadomie ignoruje polskie organy ścigania. Sejm uchylił Ziobrze immunitet 7 listopada br., wyrażając zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu politykowi 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Podróżuję po Europie, jestem wolnym w tym sensie człowiekiem – oświadczył Ziobro, dodając, że jego obecność w Brukseli "pokazuje nieskuteczność i niesprawność" Donalda Tuska.

Ziobro uznał działania prokuratury i wniosek o jego aresztowanie za element "czystej zemsty" ze strony premiera Donalda Tuska. Polityk twierdzi, że Tusk chce pokazać, że jest "politycznym samcem alfa", który "zamknął prokuratora generalnego".

Wniosek o areszt Ziobry

W połowie listopada prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa wniosek o aresztowanie Ziobry na trzy miesiące. Posiedzenie sądu w tej sprawie odbędzie się 22 grudnia. Prokuratura wystąpiła również o unieważnienie jego paszportu i paszportu dyplomatycznego. Ziobro zapewnia, że nie ma nic do ukrycia i przyjdzie czas, by wyjaśnić każdy z zarzutów.

Drugie podejście do Trybunału Stanu

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował w środę o kolejnym, wstępnym wniosku koalicji rządowej o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu (TS). Liderzy koalicji chcą zebrać ponad 115 podpisów pod wnioskiem, co zapoczątkuje proces przekazania sprawy do TS. Warto przypomnieć, że Sejm już raz zajmował się wnioskiem ws. postawienia Ziobry przed TS w 2012 roku, ale w 2015 roku nie podjął uchwały i postępowanie umorzono.