Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Były minister sprawiedliwości stracił immunitet i paszport dyplomatyczny, zabezpieczony został także jego majątek. Prokuratura Krajowa przekazała do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów wniosek o zastosowanie trzymiesięcznego aresztu wobec Ziobry. Termin rozprawy wyznaczono na 22 grudnia. Ziobro jednak cały czas przebywa w Budapeszcie.

Polacy chcą postawić Ziobrę przed sądem

Zdaniem 72 proc. ankietowanych w sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i odpowiedzieć przed sądem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przeciwnego zdania jest 14 proc. ankietowanych, także 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Respondentom zadano pytanie: czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości w związku z sytuacją w Funduszu Sprawiedliwości.

Jacek Ozdoba o chorobie Zbigniewa Ziobry

Jak mówił w "Poranku TOK FM" Jacek Ozdoba, Ziobro jest regularnie poddawany badaniom w zakresie poszerzania przełyku. "Co do badania onkologicznego nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo z tego, co mi wiadomo nie jest w stanie tego na razie przeprowadzić" - wskazał europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmówca Dominiki Wielowieyskiej przekonywał, że "jedna z opinii, która została sformułowana dla neoprokuratury, może nosić znamiona przestępstwa". "Dlatego złożyłem wniosek do Naczelnej Izby Lekarskiej, bo lekarz, który wydał opinię, nie miał pełnego dostępu do dokumentacji oraz nie widział pacjenta co, w mojej ocenie, nie powinno mieć miejsca" - podkreślił.

Ozdoba: Ziobro nie powinien przyjeżdżać

Jacek Ozdoba nie uważa, że Ziobro powinien 22 grudnia stawić się przed sądem i przedstawić potwierdzającą te fakty dokumentację. "W każdych innych warunkach bym powiedział rzeczywiście, że pan minister mógłby wrócić do kraju. Ale nie mam wątpliwości, że będzie ustawiany skład sędziowski, zresztą już mamy takie sygnały, pan minister Ziobro o tym mówił, oraz cała machina niesprawiedliwości" - stwierdził polityk należący wcześniej do Suwerennej Polski.

"Odsunięto niewygodnych sędziów"

Gość TOK FM przekonywał, że została już wylosowana sędzia, która jest związana z określonym środowiskiem politycznym, a wniosek o wyłączenie jej z orzekania nie ma sensu. "Wszystkie wydziały karne są ewidentnie przygotowane na to, aby skazywać polityków opozycji. Bo jeżeli w Sądzie Okręgowym w Warszawie Wydział Karny jest jedynym wydziałem, w którym wszyscy niewygodni sędziowie zostali odsunięci, a w innych sądach tak nie jest, to pokazuje, jakie są intencje rządzących" - mówił Ozdoba