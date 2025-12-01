Tatry to ten kierunek, który zarówno w ciepłe dni, jak też zimowe, wybiera wielu turystów. Jedną z głównych atrakcji jest Morskie Oko. To właśnie tam na wycieczki wybiera się wielu odwiedzających Zakopane. Można powiedzieć, że to "obowiązkowy punkt" wyjazdu w Tatry.

Szokujące nagranie z Morskiego Oka. Tak zachowywali się turyści

Niestety nie wszyscy pamiętają, jak należy zachowywać się w górach, zwłaszcza zimową porą. "Tygodnik Podhalański" na swoim profilu na Facebooku zamieścił szokujące nagranie. Widać na nim dorosłych oraz dzieci ślizgających się po zamarzniętej tafli jeziora. Niektórzy pokładają się i robią sobie zdjęcia, inni podchodzą bardzo blisko pęknięcia, gdzie lód jest cienki i może się załamać. O wypadek w takich warunkach nie jest zbyt trudno.

Nagranie z Morskiego Oka wywołało burzę w sieci

Skrajna nieodpowiedzialność turystów nad Morskim Okiem! Wiele osób weszło dziś na bardzo cienką warstwę lodu, niektórzy naprawdę daleko! - komentuje "Tygodnik Podhalański". W sieci nagranie wywołało burzę. Internauci grzmią i nie zostawiają suchej nitki na tych, którzy postanowili poślizgać się na zamarzniętym Morski Oku. Ich zdaniem powinni zostać surowo ukarani i dostać mandaty w wysokości co najmniej 5 tys. złotych.

"Powinni zostać ukarani", "Są tablice stoją jak byk (...)", "Gdzie są pracownicy parku? Mandaty z policji, a nie ścigać biedne babcie za oscypki na mieście!", "Wszyscy powinni być ukarani bardzo wysokimi mandatami, skrajna nieodpowiedzialność" - pisali internauci.

"Brak słów... (...)", "Przykre i bardzo niebezpieczne (...)", "Co ci ludzie mają w głowach?", "Głupota w najczystszej postaci!", "Masakra, brak słów", "Co za brak odpowiedzialności" - czytamy pod nagraniem zamieszczonym przez "Tygodnik Podhalański".