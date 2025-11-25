Nagranie z zaśnieżonego Krakowa wywołało burzę w sieci. Zamieścił je na platformie X Daniel Liszkiewicz, były dziennikarz TVP i TVN.

Nagranie z Krakowa wywołało burzę

To nie jest kraj dla starych ludzi. W Krakowie przy Dworcu Głównym służby miejskie przerzuciły śnieg z przejścia pod balustradę dla seniorów/niepełnosprawnych. Geniusze - napisał i dołączył do wpisu wideo, na którym widać jak starsza kobieta próbuje pokonać dosyć pochyły chodnik pokryty śniegiem. W jednej ręce ma kulę ortopedyczną, drugą przytrzymuje się barierki, która również jest obsypana śniegiem.

Prezydent Krakowa reaguje na nagranie

Na nagranie zareagował prezydent Krakowa - Aleksander Miszalski. Na swoim profilu w mediach społecznościowych napisał, że problem zgłoszono do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. "Sprawa przekazana do MPO z poleceniem szybkiej realizacji. W przyszłości postaramy się, by nie było takich sytuacji" - czytamy.

Internauci nie szczędzili gorzkich słów

Nagranie oburzyło internautów. Nie szczędzili gorzkich słów. "To jest zwykły brak wyobraźni, bo kto tam będzie chodził", "Brak słów. Oni myślą, że wiecznie będą młodzi. Nie będą", "Bareja jak żywy" - pisali.

Wielu internautów zirytowało również to, że nikt starszej kobiecie nie pomógł. "Mnie bardziej razi, że nikt tej pani nie pomógł. Wystarczy złapać pod rękę dla stabilności", "A dlaczego nikt nie pomógł tej starszej pani zejść? Tyle osób, nikt nie zareagował?" - pisali. Dostało się również autorowi nagrania. Internauci stwierdzili, że zamiast nagrywać, mógł kobiecie pomóc.

"Mam nadzieję, że operator po zakończonym nagrywaniu pomógł seniorce" - napisał jeden z nich.