Prognoza na piątkowy poranek i dzień

Piątkowy poranek, 21 listopada 2025, przyniesie na większości obszarów kraju duże zachmurzenie, choć z lokalnymi przejaśnieniami. Największe skupisko chmur prognozowane jest na południowym wschodzie, gdzie w Karpatach spodziewany jest intensywny śnieg. Ponadto, na wschodnim Podkarpaciu oraz na Pomorzu możliwe są opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W ciągu dnia utrzyma się duże, a na południowym wschodzie nawet całkowite zachmurzenie. W pasie rozciągającym się od Pomorza Zachodniego po Warmię należy spodziewać się krótkotrwałych, ale silnych opadów mieszanych lub śniegu. Przez większą część dnia intensywne opady śniegu będą występować na południowym wschodzie, obejmując województwa małopolskie, podkarpackie oraz południowe części śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Szczególnie silne śnieżyce uderzą w Pogórze Karpackie.

Temperatury i wiatr w piątek, 21 listopada 2025

Maksymalna temperatura w piątek wyniesie około -2 stopni Celsjusza na Podhalu, 1-3 stopnie Celsjusza w większości regionów i do 5 stopni Celsjusza nad samym morzem. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich i północnych, będzie nieco silniejszy w Karpatach i na północy.

Atak zimy: Prognoza na noc z piątku na sobotę

Noc z piątku na sobotę przyniesie kolejną, intensywną strefę opadów śniegu, która wtargnie nad te same regiony. Prognozy wskazują, że do sobotniego poranka na południu Małopolski i Podkarpacia może spaść łącznie nawet 20-30 cm śniegu. Śnieg pojawi się również lokalnie na Górnym Śląsku, ziemi świętokrzyskiej i na Lubelszczyźnie. Słabe opady mieszane i śnieg możliwe są także na Pomorzu i Warmii. W pozostałych częściach kraju nie powinno padać, ale mogą tworzyć się gęste mgły, w tym marznące, prowadzące do gołoledzi.

Temperatury i Wiatr w Nocy

Minimalna temperatura w nocy obniży się do około -5 stopni Celsjusza na Podhalu i ziemi lubuskiej, osiągnie -4 stopni Celsjusza do -2 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze, -1 stopni Celsjusza na Podlasiu i 2 stopnie Celsjusza nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, z wyjątkiem Karpat, gdzie będzie nieco silniejszy.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB)

W związku z trudną sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla najbardziej zagrożonych terenów. Ostrzeżenie informuje mieszkańców o prognozowanych intensywnych opadach śniegu w dniach 21 i 22 listopada, zalecając ostrożność na drogach i chodnikach oraz śledzenie komunikatów pogodowych. Alert trafił do mieszkańców powiatu gorlickiego w województwie małopolskim oraz kilku powiatów na Podkarpaciu: bieszczadzkiego, jasielskiego, Krosna, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego.