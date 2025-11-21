Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ogłosił, że nadchodzące dni przyniosą trudne warunki pogodowe, w związku z czym wydano ostrzeżenia I i II stopnia dla wybranych regionów południowej i północnej Polski. Prognozy przewidują wystąpienie intensywnych opadów śniegu, silnych porywów wiatru oraz niebezpiecznych oblodzeń, a sytuacja pogodowa może ulegać dynamicznym zmianom.

Ostrzeżenia o wietrze i oblodzeniu

W pierwszej kolejności, od czwartku od godziny 23:00 do piątku do 10:00, ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem będą obowiązywać we wschodniej części strefy nadmorskiej. Jednocześnie, ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem zostało wydane dla Polski zachodniej, obowiązujące od północy do godziny 9:00 w piątek.

Najtrudniejsze warunki na południu: alerty śnieżne

Najtrudniejsze warunki spodziewane są jednak na południu kraju, gdzie od piątkowego poranka zaczną wchodzić w życie alerty I i II stopnia dotyczące intensywnych opadów śniegu. Najwcześniej, bo już o godzinie 3:00, ostrzeżenia zaczną obowiązywać w Małopolsce, natomiast od godziny 5:00 ostrzeżenie II stopnia obejmie rejony Bieszczad i Beskidu Niskiego, z możliwością dalszej aktualizacji wraz z przemieszczaniem się strefy opadów na wschód.

Prognoza na piątek, 21 listopada 2025. Śnieg i wiatr

Piątek, 21 listopada 2025, upłynie pod znakiem dużego, a na południu całkowitego zachmurzenia, gdzie przewidywane są opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu, które miejscami osiągną umiarkowane i silne natężenie. Intensywny śnieg prognozowany jest również na południowo-wschodnich krańcach Lubelszczyzny. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu wystąpią także na krańcach północnych, a pomiędzy tymi strefami opadów możliwe są większe przejaśnienia. Temperatury w ciągu dnia będą się wahać od -2 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich do 3-4 stopni Celsjusza na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, wiejący z kierunków północnych i zachodnich, natomiast nad morzem okresowo wzrośnie do dość silnego, osiągając w porywach prędkość do 70 km/h.

Noc z piątku na sobotę: Zawieje i mróz

Noc z piątku na sobotę utrzyma całkowite zachmurzenie i opady śniegu na południowym wschodzie Polski. Śnieg może również pojawić się w całej wschodniej połowie kraju, a w strefie nadmorskiej spodziewany jest deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na zachodzie prognozowane są mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów. Spodziewany jest spadek temperatur – nawet do -7 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich i do 0 stopni Celsjusza na wybrzeżu. Wiatr, wiejący z kierunków północnych, będzie słaby i umiarkowany, jednak w górach, szczególnie w Karpatach, może wywoływać niebezpieczne zawieje i zamiecie śnieżne.