Typowa pogoda a odwilż bożonarodzeniowa

Chociaż Boże Narodzenie przypada na okres, w którym teoretycznie powinniśmy doświadczać mrozu i opadów śniegu, w rzeczywistości zimowa aura w tym czasie jest w Polsce zjawiskiem niezwykle rzadkim. W ostatnich latach często obserwuje się krótkotrwały wzrost temperatury w okolicach 25 grudnia, co doprowadziło do ukucia terminu "odwilży bożonarodzeniowej".

Przewidywania temperaturowe na grudzień 2025

Według aktualnych prognoz, nadchodzący grudzień ma charakteryzować się temperaturami utrzymującymi się blisko średniej z ostatnich trzydziestu lat, a umiarkowanie ciepła ma być także jego ostatnia, trzecia dekada. Przewidywane odchylenia od normy temperaturowej mają być niewielkie i oscylować w granicach zaledwie jednego stopnia Celsjusza w górę lub w dół. W praktyce oznacza to, że średnie temperatury maksymalne wyniosą od 0 do 3 stopni Celsjusza w ciągu dnia, natomiast nocami można spodziewać się wartości od -2 do 1 stopnia Celsjusza.

Rozkład temperatury i warunki pogodowe

Najniższe temperatury będą zazwyczaj notowane na obszarze od Podlasia po Lubelszczyznę oraz w rejonach podgórskich, natomiast najwyższe na Pomorzu, zwłaszcza tuż nad morzem. Jednocześnie w grudniu, w tym w jego trzeciej części, nad Polską regularnie mają przemieszczać się fronty atmosferyczne. Skutkiem tego będzie zmienna pogoda, na którą złożą się okresy ze słońcem i z zachmurzeniem, silniejszy wiatr oraz opady. Przy takich wartościach temperatur opady będą zróżnicowane: może padać zarówno śnieg, deszcz ze śniegiem, jak i sam deszcz.

Szansa na Białe Święta w Polsce

Z powyższych przewidywań wynika, że wciąż istnieje szansa na białe święta, przy czym prawdopodobieństwo jest największe tradycyjnie we wschodniej części kraju, a najmniejsze na zachodzie. Choć prognozy te mogą ulec zmianie w najbliższych dniach, zapowiedzi chłodniejszego i bardziej sprzyjającego opadom śniegu grudnia, niż miało to miejsce w latach ubiegłych, utrzymują się już od dłuższego czasu. Najnowsze aktualizacje tych przewidywań będą na bieżąco publikowane.