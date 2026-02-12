Dominika Żukowska nie żyje

Dominika Żukowska nie żyje. Informacja o jej śmierci obiegła media w czwartek, 12 lutego. Znana wokalistka i gitarzystka tworzyła duet z Andrzejem Koryckim. Wykonywała głównie muzykę szantową i poezję śpiewaną.

Reklama

Zdementowano doniesienia o śmierci Dominiki Żukowskiej

Informację o jej śmierci podał m.in. Port Pieśni Pracy. Jego przedstawiciele zdementowali doniesienia o tym, że zginęła w wypadku samochodowym. "Nie możemy... A najbardziej w świecie nie chcemy uwierzyć. Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska" - napisali.

"Kochana Dominiko, niech łódka, która w niezrozumiały sposób właśnie nam Ciebie zabrała, długo błądzi w chmurach, niech jej droga będzie jasna i spokojna. A nam niech jeszcze długo towarzyszy twój głos — jak cichy śpiew nad wodą, który nigdy naprawdę nie milknie..." - czytamy we wpisie.

Podano szczegóły pogrzebu Dominiki Żukowskiej

Bliscy Dominiki Żukowskiej zamieścili w sieci wpis, w którym poinformowali o szczegółach pogrzebu. Znana piosenkarka i gitarzystka zostanie pożegnana we wtorek, 17 lutego, o godz. 13.30 w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Żyrardowie. "Rzućmy ostatnią różę pod stopy Dominiki..." - napisali bliscy artystki.