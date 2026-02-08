Informację o śmierci znanego aktora Edwarda Linde-Lubaszenki przekazał w niedzielę w mediach społecznościowych jego syn, Olaf. Załączając jego zdjęcie, napisał krótko: "Żegnaj, Tato".

Edward Linde-Lubaszenko - aktor i pedagog

Edward Linde-Lubaszenko od 1973 r. związany był z Teatrem Starym w Krakowie, zagrał w ponad 70 filmach, ponad 110 przedstawieniach teatralnych i ponad 80 spektaklach Teatru Telewizji. Edward Linde-Lubaszenko był wieloletnim wykładowcą Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, gdzie pełnił między innymi funkcję dziekana Wydziału Aktorskiego. W roku 1991 z rąk prezydenta Lecha Wałęsy odebrał nominację profesorską. W roku 2024 został odznaczony Złotym Krzyżem Gloria Artis.

Artystyczna droga Edwarda Linde-Lubaszenki

Edward Linde-Lubaszenko urodził się w 1939 roku w Białymstoku. Miał zostać lekarzem, studiował na wrocławskiej Akademii Medycznej. W tym samym czasie działał w studenckim Teatrze Kalambur. W latach 1963–1964 był związany z Teatrem Dramatycznym. W 1963 zdał aktorski egzamin eksternistyczny. W 1977 ukończył studia na Wydziale Reżyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Na ekranie zadebiutował w 1966 r. Zagrał dziennikarza w dramacie psychologicznym Kazimierza Kutza "Ktokolwiek wie…". Potem zagrał m.in. doktora Romana Bognara w serialu telewizyjnym Andrzeja Titkowa pt. "Układ krążenia" (1977–1978). Przez kolejne dziesięciolecia swojej kariery grał w filmach takich jak "Psy", "Poranek kojota", "Sztos", "Piłkarski poker", "Trzy dni bez wyroku".