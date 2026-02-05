Nie żyje Jerzy Stężowski. Informację o śmierci bohatera słynnego zdjęcia czasów PRL zamieścił w mediach społecznościowych Robert Raczyński, który jest prezydentem Lublina.

Słynne zdjęcie czasów PRL

"Znacie Państwo to zdjęcie bardzo dobrze... Mężczyzna, który biegnie przodem, to Pan Jerzy Stężowski. W ręku niesie ubranie należące do ciężko rannego Michała Adamowicza – jednej z ofiar Zbrodni Lubińskiej" - napisał.

Bohater słynnego zdjęcia PRL nie żyje

Jerzy Stężowski, który był bohaterem tego zdjęcia, miał wówczas 26 lat. Jak pisze prezydent Lublina "nie wahał się ruszyć z pomocą postrzelonemu człowiekowi, ryzykując własne bezpieczeństwo".

"Był jednym z bohaterów tamtych strasznych dni. Właśnie od nas odszedł, dożywając 70 lat w wolnej Polsce, o którą też walczył" - napisał Raczyński. Fotografia została zrobiona, gdy w trakcie Zbrodni Lubińskiej, funkcjonariusze MO otworzyli ogień do pokojowo protestujących. Podczas strzelaniny zginęły trzy osoby a 11 zostało rannych.

Jerzy Stężyński został pochowany w Lublinie

Bohater słynnego zdjęcia czasów PRL. zmarł 27 stycznia 2026 r. w wieku 70 lat. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w środę, 4 lutego o godz. 12.00 w kaplicy na Starym Cmentarzu w Lubinie. "Jego rodzinie i przyjaciołom składam wyrazy głębokiego współczucia" - napisał Raczyński.