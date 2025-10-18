Nie żyje aktor, którego widzowie kojarzą z kultowego filmu w reżyserii Jerzego Antczaka, czyli "Noce i dnie". Chodzi o Andrzeja Mrożewskiego. Informację o jego śmierci podali siostrzeniec Michał Popłoński oraz zięć John Fenz.

Nie żyje gwiazda "Nocy i dni". Tak pożegnał go siostrzeniec

R.I.P. Ostatni z aktorskiego rodu Mrożewskich, Andrzej, Jędrek, wuj mój, odszedł dziś rano po ciężkiej chorobie w wieku 85 lat... Na zdjęciu jako Aleksy Wroński z Ewą Decówną (Anna Karenina). Cześć Jego Pamięci!- napisał na swoim profilu społecznościowym Michał Popłoński, siostrzeniec zmarłego aktora.

Nie żyje aktor z "Nocy i dni". Kim był Andrzej Mrożewski?

Andrzej Mrożewski w filmie "Noce i dnie" wcielał się w postać Tadeusza Krępskiego. Widzowie mogli go również oglądać w takich produkcjach jak "Sól ziemi czarnej", "Trędowata", "Życie na gorąco", "Blisko, coraz bliżej" czy "Pogranicze w ogniu". Grał również w serialu "Klan", "Samo życie" i filmie "Vinci". Ostatnia produkcja, w której wziął udział to serial TVN "Belle époque" z 2017 roku.

W jakich teatrach grał Andrzej Mrożewski?

Andrzej Mrożewski jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie w 1961 roku. Karierę rozpoczynał w takich teatrach jak Teatr Śląski im. Wyspiańskiego w Katowicach, Teatr Maszkaron w Krakowie. W tym ostatnim był dyrektorem w latach 1990-1995. Występował także w Teatrze Polskim w Szczecinie.