Piosenkarz pochodził z Kalisza i zanim rozpoczął karierę muzyczną, uczył się w Technikum Budowy Fortepianów. Był specjalistą od strojenia i renowacji instrumentów, a następnie przez wiele lat prowadził własną firmę "Piano Parts International".

Kariera muzyczna Bena Vito

W 2019 r. Goździewicz zdecydował się na rozpoczęcie działalności muzycznej pod pseudonimem Ben Vito. Jego pierwsze utwory szybko zyskały popularność wśród miłośników disco polo. Do najbardziej znanych piosenek artysty należą "Kaszubeczko Tyś Naj", "Bonanza", "Czerwone i bure", "Góraleczka Mała", "Daj Maleńka" oraz "Mała Czarna".

Świat disco polo w żałobie

Wiadomość o śmierci Bena Vito wywołała poruszenie wśród artystów i fanów disco polo. Andre, twórca hitu "Ale Ale Aleksandra", w swoim wpisie na Facebooku napisał, że "trudno mu uwierzyć w odejście kolegi, który wnosił do życia innych wiele radości i dobrego słowa", a także pozostawił po sobie wyjątkowe utwory.

Wzruszające słowa syna muzyka

"Tato, nie sądziłem, że ten dzień, ta chwila nastąpi tak szybko. Dziękuję ci za każdy moment spędzony razem, każdą rozmowę, którą przeprowadziliśmy, każdą radę, którą mi dałeś w ciężkiej chwili, i każdego przytulasa, kiedy tego potrzebowałem. Byłeś kimś więcej niż tatą. Byłeś moim mentorem i idolem życiowym. To dzięki Tobie byłem tak pogodny, jak jestem, i nauczyłem się walczyć o swoje. Brak mi słów na to, co się wczoraj wydarzyło, i mam nadzieję, że spotkamy się za x lat" - napisał na Facebooku syn muzyka. "Oby w następnym życiu instrumenty same ci się stroiły, a mikrofon nagrywał tylko perfekcyjne zwrotki. Chcę, żebyś wiedział, że byłeś, jesteś i zawsze będziesz w moim sercu najważniejszym mężczyzną mojego życia. Kocham cię. Spoczywaj w pokoju" - podsumował Bernard Goździewicz.