"Ogromny skarb ujawnia wskazówki dotyczące legendarnego króla" - donosi m.in. futurezone.de.

Grzegorz Panek przyznał, że zawsze liczył na coś wyjątkowego, ale to odkrycie "przerosło jego najśmielsze oczekiwania". O znalezisku poinformował Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

5 tysięcy monet pod ziemią. Historyczne odkrycie w Polsce zaskakuje Europę

Monety – m.in. szelągi Jana Kazimierza, tzw. boratynki – według konserwatora nie mają dużej wartości materialnej, jednak są ważne historycznie. Oprócz nich odnaleziono również rzadsze srebrne szóstaki oraz krajcary wybite przez monarchów takich jak Jan III Sobieski, Fryderyk Wilhelm czy Leopold I.

Eksperci sądzą, że skarb został ukryty w ziemi na początku XVIII wieku, zawinięty w tkaninę.

Teraz znalezisko zostało zabezpieczone i przekazane do muzeum w Hrubieszowie, gdzie przejdzie konserwację i w przyszłości trafi na wystawę.

Źródło: ONET, MEDIA