W sobotnim losowaniu (4 października 2025) wypadły liczby:
- 10,
- 12,
- 29,
- 37,
- 39,
- 45.
Wielka wygrana w Lotto razy dwa. Dwie szóstki, po 8 milionów każda
To właśnie ten zestaw przyniósł fortunę dwóm graczom, którzy poprawnie wytypowali wszystkie sześć liczb. Każdy z nich wzbogaci się o dokładnie 8 462 577 zł, zanim jednak otrzymają nagrodę, Totalizator Sportowy potrąci 10-procentowy podatek od wygranej (dotyczy wszystkich kwot powyżej 2280 zł).
Kolejna szansa na miliony już we wtorek 7 października o godz. 22.00. W puli głównej znajdzie się 2 miliony złotych.
Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o 22.00.
