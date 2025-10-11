O śmierci wybitnej aktorki poinformował magazyn "People", powołując się na rzecznika rodziny. Diane Keaton zmarła w Kalifornii. Sławę zdobyła w latach 70. za sprawą roli w "Ojcu chrzestny". Była jedną z ulubionych aktorek Woody'ego Allena. W 1977 r. za rolę w filmie "Annie Hall", w którym zagrała tytułową bohaterkę, otrzymała Oscara, nagrodę BAFTA i Złoty Glob, a także kilka innych wyróżnień i nominacji.

Diane Keaton wystąpiła m.in. w takich produkcjach jak "Lepiej późno niż później", "Pokój Marvina", "Miłość i śmierć", "Tajemnica morderstwa na Manhattanie" czy "Skok na kasę".

Ikona stylu

Po premierze "Annie Hall" kobiety zapragnęły wyglądać jak Diane Keaton w tym filmie. Na ulicach pojawiły się panie, ubrane w luźne spodnie, kamizelki, krawaty, meloniki - tak wyglądała Annie Hall w filmie. Sama wybrała ten kostium, Woody Allen powiedział jej, by grała w tym, w czym czuje się najlepiej. Zagrała piosenkarkę, która zakochuje się w nowojorskim komiku i intelektualiście Alvym Singerze (Allen). Uroczą, zabawną, ekscentryczną, ale też bardzo niepewną siebie.

W zgodzie ze sobą

Diane Keaton urodziła się w 1946 roku w Los Angeles, była najstarsza z czwórki rodzeństwa. przeniosła się do Nowego Jorku, żeby tam studiować aktorstwo i próbować swoich sił w teatrze. Zadebiutowała w 1968 roku w broadwayowskiej wersji słynnego musicalu "Hair".

Diane Keaton nigdy nie wyszła za mąż. Dwoje dzieci - córkę i syna - adoptowała po pięćdziesiątce. Diane Keaton żyła tak, jak się ubiera - w zgodzie ze sobą. W jej życiu było kilka poważnych związków. Wielką miłością aktorki był Al Pacino. Aktorka przeżyła długą i wyjątkową relację z Woodym Allenem. Zaczęli się spotykać w 1969 roku, gdy pojawiła się w jego sztuce "Zagraj to jeszcze raz, Sam".