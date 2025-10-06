Nie żyje Ike Turner jr. Był adoptowanym synem gwiazdy

Nie żyje Ike Turner jr. Był adoptowanym synem Tiny Turner. Urodził się w 1958 roku i był biologicznym synem Ike Turnera Seniora i Lorraine Taylor. Piosenkarka postanowiła adoptować i wychowywać go jak własnego syna.

Ike zawsze podkreślał, że to Tina Turner była jego prawdziwą matką, mimo, że ich relacja nie zawsze wyglądała kolorowo. Tina wychowywała mnie od drugiego roku życia. To jedyna matka, jaką znam - mówił w wywiadzie dla "Daily Mail". Gdy był dzieckiem kariera Tiny i jego ojca nabierała tempa, więc często nie było ich w domu. Wspominał, że głównie wychowywały go gosposie.

Nie żyje adoptowany syn Tiny Turner. Na co chorował?

Informację o tym, że Ike Turner Junior nie żyje podała do publicznej wiadomości Jacqueline Bullock, siostrzenica Tiny Turner, w rozmowie z serwisem TMZ. Syn Tiny Turner długo i ciężko chorował. Zmarł z powodu niewydolności nerek, miał problemy z sercem a we wrześniu przeszedł udar mózgu.

Junior był dla mnie kimś więcej niż kuzynem, a raczej bratem, ponieważ dorastaliśmy razem w tym samym, słynnym domu - napisała w oświadczeniu Bullock. My, jako rodzina, doceniamy ogrom kondolencji i prosimy o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie - poprosiła.

Kim był Ike Turner junior, syn Tiny Turner?

Jako syn Tiny i Ike Turnerów od najmłodszych lat wykazywał się niezwykłym talentem, ponieważ nie było instrumentu, na którym nie chciałby grać. Chociaż początkowo preferował perkusję, moja ciotka i jego matka nalegała, aby po każdej próbie rozkładał swój zestaw perkusyjny. To sprawiło, że zaczął preferować instrumenty klawiszowe - napisała Bullock. Ike Turner jr.

Był również inżynierem dźwięku, który współpracował z artystami bluesowymi. W 2007 roku został uhonorowany nagrodą Grammy za udział w produkcji płyty ojca "Risin' With The Blues" w kategorii "Najlepszy Album Bluesowy". Tina Turner zmarła w maju 2023 roku. Wcześniej pożegnała dwóch synów. Craig Turner popełnił samobójstwo w 2018 roku. Ronnie Turner odszedł w 2022 roku w wyniku komplikacji po chorobie nowotworowej.