Zełenski odbył rozmowę z Trumpem

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zaapelował do Donalda Trumpa, aby ten podjął się roli mediatora w osiągnięciu pokoju na Ukrainie, podobnie jak wcześniej angażował się w mediacje bliskowschodnie. Wezwanie to padło w trakcie ich sobotniej rozmowy telefonicznej, zgodnie z doniesieniami agencji AFP.

Rozmowa nastąpiła po masowym rosyjskim ataku dronów i rakiet 10 października, który spowodował przerwy w dostawie prądu w Kijowie i w innych regionach Ukrainy.

"Pogratulowałem sukcesu"

Pogratulowałem prezydentowi Donaldowi J. Trumpowi sukcesu zawarcia porozumienia na Bliskim Wschodzie, które udało mu się wywalczyć, co jest niezwykłym osiągnięciem - napisał prezydent Ukriany w poście na Facebooku.

Jeśli uda się powstrzymać wojnę w jednym regionie, to z pewnością uda się powstrzymać również inne wojny - w tym wojnę rosyjską - dodał.

Pierwszy pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy

W zeszłym miesiącu administracja Trumpa zatwierdziła swój pierwszy pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy w ramach finansowanej przez NATO Priorytetowej Listy Wymagań Ukrainy (PURL).

Dostawy te obejmowały amunicję do obrony powietrznej Patriot, kluczową broń do zestrzeliwania rosyjskich rakiet balistycznych regularnie używanych w atakach na Ukrainę.

Trump wielokrotnie obiecywał szybkie wynegocjowanie porozumienia pokojowego między Kijowem a Moskwą, ale wysiłki te w dużej mierze utknęły w martwym punkcie, ponieważ Rosja nadal odrzuca zawieszenie broni i nasila ataki na Ukrainę.

Obydwaj przywódcy spotkali się wcześniej na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku 23 września, po czym Trump zadeklarował, że Ukraina jest zdolna do wyzwolenia całego swojego terytorium, co było niespodziewaną zmianą retoryki.