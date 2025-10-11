Trump uda się do Izraela

W poniedziałek wracają zakładnicy - powiedział Trump dziennikarzom w Białym Domu. Zaznaczył, że zwróconych ma być też 28 ciał zakładników. Niektóre z tych ciał są właśnie teraz, gdy rozmawiamy, wydobywane spod ziemi - dodał.

Zapowiedział, że uda się do Izraela, gdzie wystąpi w Knesecie, a następnie poleci do Kairu. W Egipcie Trump planuje szczyt światowych przywódców na temat planu pokojowego dla Strefy Gazy. Trump przekazał, że do USA wróci przed wtorkowym wieczorem.

"Wszyscy są zmęczeni walkami"

Prezydent, pytany o to, czy jest przekonany, że zawieszenie broni w Strefie Gazy utrzyma się, odparł: Tak, myślę, że się utrzyma, wszyscy oni są zmęczeni walkami.

W czwartek Trump zapowiedział, że planuje wyruszyć na Bliski Wschód w niedzielę.

Według Axiosa prezydent przyleci do Izraela w poniedziałek rano, a po południu uda się do Egiptu, gdzie w ceremonii podpisania porozumienia pokojowego wezmą udział przedstawiciele krajów będących jego gwarantami: Egiptu, Turcji i Kataru. Szczyt przywódców prawdopodobnie odbędzie się we wtorek rano w Szarm el-Szejk.