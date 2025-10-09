Zawieszenie broni w Strefie Gazy wejdzie w życie w czwartek wieczorem po tym, gdy pierwsza faza porozumienia rozejmowego zostanie oficjalnie zaakceptowana przez izraelski rząd - przekazało biuro premiera Izraela Benjamina Netanjahu.
Izraelski rząd ma się spotkać o godz. 18 (godz. 17 czasu polskiego).
Media informowały wcześniej, że zawieszenie broni rozpocznie się po podpisaniu przez strony porozumienia, co miało się stać w Egipcie, o godz. 12 czasu miejscowego (godz. 11 w Polsce).
