Polacy płynący do Strefy Gazy niebawem wrócą do kraju

Polacy wrócą lotem Aegean A3 872, który planowano ma wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 17.30 – napisał rzecznik grupy Rafał Piotrowski w komunikacie przesłanym PAP.

Reklama

Polacy znajdowali się w grupie ponad 470 osób z 47 państw biorących udział w Globalnej Flotylli Sumud (GSF). Konwój humanitarny został przechwycony w nocy ze środy na czwartek na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Przejęto 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela, zatrzymano i deportowano.

Flotylla zmierzająca do Strefy Gazy zatrzymana przez Izrael. Na pokładzie byli Polacy
Flotylla zmierzająca do Strefy Gazy zatrzymana przez Izrael. Na pokładzie byli Polacy

Zobacz również

Faris, Ptak i Sterczewski zostali w poniedziałek deportowani do Aten. Jasiewicz opuściła Izrael wcześniej. Piotrowski przekazał, że Polacy z flotylli we wtorek raczej nie będą jeszcze udzielać wypowiedzi mediom. – Teraz priorytetem jest kontakt z bliskimi, spotkania z prawnikami i lekarzami – powiedział PAP.

Zatrzymani Polacy apelują, aby skupić na sytuacji Palestynie

We wcześniejszym komunikacie Global Movement to Gaza Poland zaznaczono, że deportowani aktywiści są w dobrym stanie, ale informowali, iż doświadczyli przemocy fizycznej i psychicznej ze strony izraelskich służb. Faris, 70-letni polski Palestyńczyk, relacjonował, że został uderzony od tyłu w głowę kolbą broni – dodano.

Inicjatywa przekazała jednocześnie, że uwolnieni Polacy podkreślają, by skupić się na tym, co się dzieje w Palestynie. Sterczewski opublikował w poniedziałek wieczorem wpis w mediach społecznościowych, w którym napisał, że polska delegacja jest „cała, zdrowa i nieustannie zdeterminowana do dalszej walki o wolną Palestynę”.

Dron zaatakował Flotyllę humanitarną do Gazy. Na pokładzie statku byli Polacy
Dron zaatakował Flotyllę humanitarną do Gazy. Na pokładzie statku byli Polacy

Zobacz również
Reklama

GSF deklaruje, że jej celem było przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i przewiezienie tam pomocy humanitarnej. Na palestyńskim terytorium trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód wywołany wojną Izraela z palestyńskim Hamasem. Żaden z przechwyconych przez Izrael statków ostatecznie nie dotarł do wybrzeży Strefy Gazy.

Izrael oskarżał flotyllę humanitarną o pomoc Hamasowi

O nadużyciach izraelskich służb wobec zatrzymanych i ich złym traktowaniu informowali już wcześniej deportowani aktywiści, a także zapewniająca im wsparcie prawne izraelska organizacja pozarządowa. Izraelskie MSZ odrzuciło te zarzuty.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu, i podkreślały, że utrzymują blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów. Różne organizacje pozarządowe od lat organizują konwoje morskie, które mają przełamać blokadę.

Tajemnicza flotylla Putina niepokoi NATO. Analiza ISW nie pozostawia wątpliwości
Tajemnicza flotylla Putina niepokoi NATO. Analiza ISW nie pozostawia wątpliwości

Zobacz również

Dokładnie dwa lata temu Hamas i inne grupy zbrojne najechały północ Izraela, zabijając blisko 1200 osób i porywając kolejnych 251. Część zakładników jest wciąż więziona. Według Izraela co najmniej 20 z nich żyje. W odpowiedzi na atak Izrael rozpoczął trwającą do dziś kampanię przeciwko Hamasowi. Według kontrolowanej przez tę grupę administracji zginęło w niej ponad 67,1 tys. Palestyńczyków.