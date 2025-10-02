Flotylla humanitarna, zmierzająca do Strefy Gazy, zatrzymana przez Izrael

W nocy z 1 na 2 października 2025 roku doszło do zatrzymania flotylli przewożącej pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Część statków została przechwycona przez Marynarkę Wojenną Izraela, która zatrzymała załogę owych łodzi. Co bardzo istotne, wśród zatrzymanych załogantów znalazło się także czterech Polaków - w tym poseł KO Franciszek Sterczewski.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym poseł mówi, że został porwany podczas misji pokojowej, która zmierzała do Strefy Gazy.

- Jeśli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud. Gorąca prośba, wstawcie się za mną i moimi towarzyszami u polskich władz. Panie premierze, panie ministrze spraw zagranicznych, z całego serca i najprościej jak tylko potrafię, proszę was, zróbcie wszystko, aby wszyscy członkowie Flotylli z polskiej delegacji wrócili bezpiecznie do domu - słyszymy na nagraniu, które pojawiło się w sieci.

Według komunikatów, które pojawiły się na oficjalnym profilu GSF, Sumud znajdowała się około 150 kilometrów od wybrzeży Strefy Gazy. Wówczas doszło do zatrzymania przez Izrael, a komunikacja ze statkami została zerwana.

Polski MSZ reaguje na zatrzymanie statków. "Monitorujemy sytuację"

Na wydarzenia te zareagowała najpierw Magdalena Biejat, która na platformie X napisała, iż domaga się od MSZ natychmiastowych działań w sprawie obywateli. Reakcja polskiego resortu pojawiła się dość szybko, bo jeszcze 1 października o godzinie 23:07 wystosowany został komunikat w tej sprawie.

Rzecznik ministerstwa - Maciej Wewiór - przekazał, że Polska monitoruje sytuację GSF. Jednocześnie Polska pozostaje w kontakcie z instytucjami, w tym także stroną izraelską.

Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli. - czytamy w oświadczeniu.

2 października, w godzinach poranny rzecznik wystosował kolejny komunikat, w którym przekazano, że nikt nie ucierpiał i wszyscy są bezpieczni.

Monitorujemy sytuację związaną z zatrzymaniem statków GSF. Wśród nich jednostki z polskimi obywatelami – według naszych informacji są oni bezpieczni i nikt nie ucierpiał. Konsul RP jest już w Aszdod, dokąd przewożeni są zatrzymani. Żaden polski obywatel nie pozostanie bez opieki! - czytamy w porannym komunikacie rzecznika polskiego MSZ.

Pojawił się także komunikat MSZ Izraela, które w poinformowało, że załoganci przejętych statków są w drodze do Izraela. Stamtąd zostaną deportowani do Europy. Tutaj także pojawiło się zapewnienie, że wszyscy zatrzymani są bezpieczni.