Flotylla popłynie przez Morze Śródziemne do Strefy Gazy

Gaza Sumud Flotylla to międzynarodowa cywilna misja humanitarna, której celem jest złamanie blokady Gazy i dostarczenie głodującym Palestyńczykom niezbędnej pomocy.

W misji biorą udział przedstawiciele ponad 40 krajów, w tym Polski. Flotylla ma płynąć przez Morze Śródziemne do wybrzeży Strefy Gazy.

Z drona zrzucono ładunek wybuchowy

Statek Alma, na który zrzucono z drona ładunek wybuchowy, znajduje się w porcie w Tunisie, skąd flotylla wyruszy na pomoc Palestyńczykom. Wczoraj nasza łódź została zaatakowana dronem - mówi Piotr Nasiadka z polskiej załogi Flotylli, członek partii Razem.

Zamiast strachu, to wydarzenie, podobnie jak to z poprzedniej nocy, wzmocniło naszą mobilizację i determinację. Chcemy jak najszybciej ruszyć dalej, bo Palestyńczycy w Gazie na nas czekają. To, co spotkało nasz statek, jest niczym w porównaniu z ich codziennym cierpieniem - podkreśla Nasiadka.

Poseł Starczewski zaapelował do Sikorskiego

Poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, który także jest członkiem polskiej delegacji, zwrócił się bezpośrednio do Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych. Nie płyniemy do Gazy na wakacje. Jesteśmy zmuszeni do działania, do rządy wielu państw na świecie, w tym niestety polski rząd, nie robią nic w sprawie ludobójstwa w Gazie - wyjaśniał polityk.

Dlatego chcę ci zadać pytanie prosto w oczy: ile jeszcze ataków na statki z pomocą humanitarną ma się wydarzyć, żebyś to zrozumiał? - zwrócił się Starczewski do Sikorskiego.

Minister prosi o zaprzestanie wypraw do Strefy Gazy

O wsparcie i opiekę konsularną dla Gaza Sumud Flotilla pytała wczoraj Anita Werner w "Faktach po faktach". Minister Sikorski jednoznacznie wyparł się odpowiedzialności za opiekę konsularną polskich obywateli, będących częścią legalnej misji humanitarnej.Nie jeździć (do Gazy), bardzo o to proszę. A jak się pojedzie, to na własną odpowiedzialność i nie obwiniać o to państwa polskiego - stwierdził polski minister spraw zagranicznych.

Ostra krytyka szefa resortu spraw zagranicznych

Wypowiedź Sikorskiego skomentował rzecznik Global Movement to Gaza Poland. Na przedstawicielu rządu Donalda Tuska nie zostawił suchej nitki.

Słowa premiera Sikorskiego są skandaliczne. Polski rząd potrafił wyjść przed szereg i zapewnić immunitet międzynarodowemu zbrodniarzowi Benjaminowi Netanjahu, gdy zapraszano go na obchody wyzwolenia obozu Auschwitz, mimo że ten w ogóle nie planował w nich uczestniczyć. Tymczasem nie chce objąć ochroną polskich obywateli i obywatelek, płynących na misję humanitarną. Polska nie jest własnością prywatną premiera Sikorskiego i państwo ma obowiązek stać po stronie prawa międzynarodowego i własnych obywateli - uważa Rafał Piotrowski.