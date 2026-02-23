Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska wygrałaby je z wynikiem 30,7 proc. To jednak sygnał ostrzegawczy dla Donalda Tuska – partia straciła 1,8 pkt proc. w porównaniu do połowy lutego. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 21,5 proc. badanych (spadek o 1,2 pkt proc.).

Konfederacja i Braun w górę

Największe powody do zadowolenia mają politycy prawicy. Konfederacja umocniła się na trzecim miejscu z wynikiem 13,2 proc. Sensacją jest jednak wynik Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Startując jako osobny komitet, ugrupowanie to zdobywa aż 10 proc. głosów. Suma poparcia dla tych dwóch formacji pokazuje, że radykalna prawica staje się trzecią siłą w kraju, dystansując dotychczasowych graczy środka i lewicy.

Kryzys koalicjantów

Słabe nastroje panują po lewej stronie oraz wśród mniejszych partnerów rządu. Lewica notuje spadek do poziomu 7,5 proc.PSL balansuje na krawędzi z wynikiem 5 proc.Partia Razem (2,5 proc.) oraz Polska 2050 i Partia Centrum znajdują się głęboko poniżej progu wyborczego.

Niepokojącym zjawiskiem dla wszystkich sztabów jest wzrost liczby osób niezdecydowanych. Aż 8 proc. ankietowanych nie wie jeszcze, na kogo oddać głos – to dwukrotnie więcej niż w poprzednim badaniu.

Sejmowy pat. Rząd traci większość

Przeliczenie głosów na mandaty pokazuje nową, trudną rzeczywistość parlamentarną. Obecna koalicja (KO + Lewica + PSL) dysponowałaby łącznie 225 mandatami. To o sześć za mało, by przegłosować jakąkolwiek ustawę bez wsparcia z zewnątrz.

Z kolei suma mandatów opozycji (PiS + Konfederacja + ugrupowanie Brauna) daje teoretyczną większość 235 głosów. Taki układ sił wymusiłby jednak egzotyczne i niezwykle trudne porozumienia polityczne, co mogłoby prowadzić do długotrwałego paraliżu Sejmu.

Badanie zrealizowała pracownia United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 20-21 lutego 2026 roku. Naukowcy wykorzystali metodę CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe). Próba objęła 1000 dorosłych Polaków i jest reprezentatywna dla ogółu społeczeństwa.