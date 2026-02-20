Minimalny wzrost poparcia dla rządu Tuska

W lutym poparcie dla rządu wyraziło 34 proc. respondentów - to oznacza wzrost o 1 pkt proc. względem styczniowego badania. 41 proc. badanych zadeklarowało się jako przeciwnicy rządu, co oznacza spadek o 1 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru.

Reklama

22 proc. badanych stwierdziło, że odczuwa obojętność wobec Rady Ministrów (bez zmian), a zdania na ten temat nie ma - tak samo jak w styczniu - 3 proc. ankietowanych.

Pogorszyła się ocena polityki gospodarczej rządu

Niewielkie wahania CBOS odnotował też w ocenach wyników działalności rządu. Pozytywnie na temat prac rządu wypowiada się obecnie 35 proc. respondentów (spadek o 2 pkt proc.), natomiast negatywną notę wystawia mu nieco ponad połowa Polaków (52 proc., wzrost o 1 pkt proc.). Brak sprecyzowanej opinii na temat pracy rządu deklaruje 14 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt proc.).

Z badania wynika też, że pogorszyła się ocena polityki gospodarczej rządu. Jego działania w tej sferze pozytywnie oceniło 36 proc. respondentów (spadek o 3 pkt proc.). Natomiast sceptycyzm wyraziło 53 proc. (wzrost o 4 pkt proc.). 11 proc. badanych nie ma zdania na ten temat (spadek o 1 pkt proc.).

Spadek notowań premiera Tuska

Reklama

Sondażownia odnotowała także spadek notowań premiera. Zadowolenie z faktu, że Donald Tusk sprawuje funkcję szefa rządu, wyraziło w lutym 35 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc.), natomiast odsetek krytycznych opinii wyniósł 54 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). 12 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (wzrost o 1 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 5 do 16 lutego 2026 r. na próbie liczącej 967 osób (w tym: 60,2 proc. metodą CAPI, 24,1 proc. - CATI i 15,7 proc. - CAWI).