Karol Nawrocki w pierwszym roku prezydentury zawetował już prawie 30 ustaw. Tempo blokowania projektów rządu wskazuje, że w trakcie swojej kadencji nowy prezydent może pobić rekord. Pobił już wyniku Lecha Wałęsy (27 wet w latach 1990-1995), 10 wet brakuje mu do dwóch kadencji Aleksandra Kwaśniewskiego (35 wet w latach 1995-2005). W czwartek zawetował prawo dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa oraz rozwiązania dla aktywnych rolników.
Czy prezydent Karol Nawrocki dobrze robi, że tak dużo ustaw wetuje?
W sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski ankietowanych zapytano, która z opinii najlepiej oddaje ich zdanie na temat działań prezydenta Nawrockiego. Najwięcej - 47,5 proc. - wskazań otrzymała odpowiedź: "prezydent wetuje ustawy głównie po to, by utrudnić prace rządowi". 37,8 proc. badanych uznało, że "prezydent wetuje ustawy w trosce o jakość prawa i dobro obywateli". Zdania w sprawie nie ma 14,7 proc. respondentów.
Tusk: Nawrocki wetuje "na ślepo"
"Szykują się kolejne weta. Tak na ślepo, byle zaszkodzić. To nie jest prezydent polskich spraw" - napisał na X szef polskiego rządu. Tak Donald Tusk odniósł się do doniesień medialnych ws. kolejnych wet Karola Nawrockiego. Stało się to jeszcze przed tym, jak Karol Nawrocki ogłosił zawetowanie dwóch ustaw.
