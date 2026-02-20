Bogucki wychwala Boguckiego

Cenckiewicz w Polsat News pytany był o potencjalnego kandydata PiS na premiera, w kontekście nazwiska szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, które według źródeł PAP - znajduje się na krótkiej liście ewentualnych kandydatów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek, że dokonał już wyboru i w marcu ogłosi nazwisko pretendenta.

Reklama

Szef BBN odpowiedział, że ten temat nie jest przedmiotem rozmów w KPRP i jednocześnie ocenił, że Bogucki jest bardzo sprawnym politykiem, który dobrze punktuje rząd m.in. w sejmowych dyskusjach. Na pewno zyskał duży rozgłos społeczny. Jest pewnie poważnym kandydatem do tego stanowiska, czy do tej gry, w którą Prawo i Sprawiedliwość chce wejść w najbliższym czasie. Zresztą to jest bardzo dobra koncepcja - powiedział Cenckiewicz.

Cenckiewicz ocenił, że Bogucki "nie będzie kojarzył się z tym starym PiS-em" i jego poprzednimi rządami, co - jego zdaniem - byłoby w pewnym sensie powtórzeniem manewru z wyborów prezydenckich i sukcesu Karola Nawrockiego.

Kaczyński już podjął decyzję

Kaczyński w czwartek w Radiu Maryja powiedział, że podjął już decyzję ws. kandydata PiS-u na prezydenta, jednak chciałby jeszcze skonfrontować ją z większym zgromadzeniem członków formacji.

Dodał, że kandydat na prezesa Rady Ministrów, "to musi być kandydat który pozwoli wygrać wybory, który będzie nawet lokomotywą wyborczą". Jest ktoś, kto wydaje się odpowiadać tym wymogom, które dzisiaj są i które właśnie dotyczą możliwości odpowiedniego zwrócenia się do prawicowego elektoratu czy patriotycznego elektoratu - powiedział Kaczyński.

Reklama

Bogucki z Sejmu przeniósł się do Kancelarii Prezydenta

Bogucki jest szefem Kancelarii Prezydenta od sierpnia 2025 r., wcześniej był m.in. posłem PiS w X kadencji Sejmu. Natomiast w latach 2020 - 2023 sprawował funkcję wojewody zachodniopomorskiego.