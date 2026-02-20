W Dzienniku Urzędowym RP opublikowano ustawę z 23 stycznia 2026 r., podpisaną przez prezydenta Karola Nawrockiego, ustanawiającą Dzień Inwalidy Wojennego.

Nowe święto będzie obchodzone 12 kwietnia, a przepisy wejdą w życie 4 marca 2026 r., czyli po 14 dniach od ogłoszenia. Data nie jest przypadkowa — nawiązuje do I Zjazdu Zjednoczeniowego Związku Inwalidów Wojennych RP, który odbył się w dniach 12–17 kwietnia 1919 roku. Wydarzenie to zapoczątkowało działalność organizacji reprezentującej weteranów poszkodowanych w walkach o niepodległość.

Jak podkreślono na oficjalnej stronie Prezydenta RP, "inwalidzi wojenni to grupa społeczna szczególnie ważna dla narodu i państwa polskiego". Do tej pory nie mieli oni własnego święta o randze państwowej.

Czy 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?

Choć Dzień Inwalidy Wojennego zyska status święta państwowego, nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Kancelarię Prezydenta, data ta nie została wpisana do katalogu dni wolnych określonych w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Oznacza to, że obchody będą miały charakter symboliczny i edukacyjny — instytucje publiczne, szkoły czy organizacje społeczne mogą organizować wydarzenia upamiętniające, ale pracownicy nie otrzymają dodatkowego dnia wolnego.

Co ma zmienić nowe święto?

Ustanowienie Dnia Inwalidy Wojennego ma nie tylko wymiar symboliczny. Jego celem jest także zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wyzwań, z jakimi mierzą się osoby poszkodowane w wyniku działań wojennych. W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono:

"Ich walka nie skończyła się wraz z końcem bitwy czy wojny, ale toczy się do końca ich dni. Niesie to jeszcze jedno bardzo ważne przesłanie - ukazuje, że inwalidztwo nie wyklucza z życia społecznego i zawodowego, nie dyskwalifikuje z istnienia w przestrzeni publicznej, zmienia perspektywę, ale jej nie odbiera”.

Eksperci zwracają uwagę, że podobne dni pamięci funkcjonują w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, gdzie podkreślają rolę weteranów i osób poszkodowanych w służbie państwu.

Najstarsza organizacja kombatancka w Polsce

Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej to najstarsza polska organizacja kombatancka i jedno z najdłużej działających stowarzyszeń społecznych w kraju. Należy także do grona pięciu najstarszych organizacji weteranów na świecie. Od ponad wieku reprezentuje interesy osób, które ucierpiały w wyniku działań wojennych oraz wspiera ich w codziennym funkcjonowaniu.

Pomoc finansowa dla inwalidów wojennych

Na podstawie ustawy o kombatantach z 24 stycznia 1991 r. Związek może przyznawać pomoc pieniężną osobom pobierającym rentę inwalidy wojennego lub rentę rodzinną po inwalidzie wojennym. Wsparcie przysługuje szczególnie w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej lub w razie zdarzeń losowych.

Pomoc może mieć charakter:

- jednorazowy, np. na: zakup wyrobów medycznych, dostosowanie mieszkania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

- okresowy, m.in. na: pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, zakup leków i środków opatrunkowych, opłacenie pomocy pielęgnacyjnej, wsparcie dla ociemniałych kombatantów (np. finansowanie lektora).

Co istotne, o pomoc mogą ubiegać się także osoby niezrzeszone w organizacjach kombatanckich, o ile spełniają ustawowe kryteria.