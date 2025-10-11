Polska zwolniona z relokacji migrantów

Polska będzie w grupie krajów, które nie będą objęte obowiązkową relokacją migrantów. Rozwiązanie takie zostało zaproponowane w pakiecie migracyjnym nad, którym pracuje Komisja Europejska. Informację jako pierwsze podało RMF FM. Komisja Europejska przychyliła się do argumentacji polskiego rządu, który przekazał, że Polska znajduje się "pod presją migracyjną". Przekazano, że sytuacja Polski jest wyjątkowa ze względu na liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy.

Polska dodatkowo powinna się znaleźć w grupie krajów, które nie będą obciążone relokacją czy kontrybucją finansową.

Donald Tusk: Załatwione

Mówiłem, że nie będzie w Polsce relokacji migrantów i nie będzie! Załatwione. Że uszczelnimy barierę na granicy z Białorusią - i jest to dziś najlepiej strzeżona granica w Europie. Że zaostrzymy przepisy wizowe i azylowe - i Polska stała się wzorem dla innych. Robimy, nie gadamy - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Obowiązkowa relokacja migrantów. Tusk: Moja argumentacja znalazła zrozumienie

W lutym premier Donald Tusk po rozmowach z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von de Leyen zapowiedział, że Polska nie będzie implementowała paktu migracyjnego w sposób, który by spowodował dodatkowe jakiekolwiek kwoty migrantów w Polsce. Podkreślał, że Polska, goszcząc blisko dwa miliony uchodźców z Ukrainy, jest państwem w szczególnej sytuacji.

Powiedziałem to Polakom niedawno w sposób jednoznaczny i powtórzyłem to dzisiaj pani przewodniczącej. Cieszę się, że moja argumentacja znalazła słuch i zrozumienie - powiedział na konferencji prasowej z udziałem szefowej KE.

Czym jest Pakt Migracyjny?

Pakt Migracyjny UE Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku.