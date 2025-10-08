– To po prostu pewien sposób widzenia rzeczywistości. Dopóki głową w PiS jest Jarosław Kaczyński, a jego prawą ręką Mateusz Morawiecki, to będzie bardzo ciężko się porozumieć – ocenił Mentzen.

Mentzen: Z Kaczyńskim nie rozmawiam. W grze Nawrocki i pakt z PiS

Jednocześnie zaznaczył, że zmiana przywództwa w Prawie i Sprawiedliwości mogłaby otworzyć drogę do rozmów między partiami.

– Jeśli odejdą, wtedy to porozumienie jawi się jako coś możliwego do zrealizowania – dodał.

Mentzen: Z Kaczyńskim nie zamierzam się dogadywać

Mentzen odniósł się również do ewentualnego paktu senackiego pomiędzy Konfederacją a PiS – jego stanowisko w tej sprawie jest zdecydowane.

– Jarosław Kaczyński bez przerwy powtarza, że nie chce z nami rozmawiać, obraża nas, kłamie na nasz temat, więc nie wydaje mi się, żebym chciał rozmawiać na temat paktu senackiego z Jarosławem Kaczyńskim – powiedział polityk.

Mentzen nie chce Kaczyńskiego. Wskazuje Nawrockiego

Jedncześnie choć lider Konfederacji nie widzi możliwości rozmowy z Kaczyńskim, wskazuje alternatywnego patrona ewentualnego porozumienia prawicy.

– Mógłbym porozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim – zaproponował. Gdyby Karol Nawrocki był gospodarzem paktu senackiego, szerokich sił prawicowych, to byłoby to bardzo ciekawe rozwiązanie – ocenił Mentzen.

– Z Kaczyńskim dogadywać się nie zamierzam, bo nie jest to człowiek, który dotrzymuje umów, z którym warto rozmawiać – dodał. – A Karol Nawrocki wydaje się bardzo dobrym patronem ewentualnej szerokiej listy. Byłby świetnym gospodarzem takiego porozumienia – podkreślił.

Źródło: Radio ZET.