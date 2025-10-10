Prof. Strzembosz urodził się 11 września 1930 r. w Warszawie, był profesorem nauk prawnych, także nauczycielem akademickim, głównie związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.

W PRL Adam Strzembosz sprzeciwiał się autorytaryzmowi - po 1980 r. zaangażował się w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po 1989 r. współtworzył demokratyczne sądownictwo - został wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w latach późniejszych był m.in. pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu, również przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa.

W 2012 r. prof. Strzembosz został uhonorowany Orderem Orła Białego "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej".

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na piątkowym briefingu powiedział, że przed chwilą dotarła do niego informacja o śmierci prof. Strzembosza, którego nazwał "legendą polskiego wymiaru sprawiedliwości".