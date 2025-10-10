O sytuacji poinformowały służby Warszawskiego Transportu Publicznego. "Z przyczyn technicznych linia metra M1 kursuje na skróconej trasie Kabaty — Plac Wilsona. Uruchomiono komunikację zastępczą na odcinku Plac Wilsona — Młociny" — czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie WTP.

Awaria metra w Warszawie. Utrudnienia na M1, pociągi zawracają wcześniej

Zmieniona została również trasa niektórych pociągów linii M2. "Wybrane kursy linii 2 w kierunku Metro Młociny, zostają skierowane bezpośrednio do stacji metra Plac Wilsona" — dodano.

Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Warto śledzić aktualizacje przekazywane przez ZTM i zaplanować podróż z uwzględnieniem opóźnień i zmian tras.

