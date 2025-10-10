Machado została uhonorowana ze "niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji".

Pokojowa Nagroda Nobla 2025. Laureaci z przeszłości

Nagroda Pokojowa przyznawana jest od 1901 roku. Alfred Nobel w swoim testamencie wskazał, że powinno ją otrzymywać "to, co najbardziej przyczyniło się do zbliżenia narodów, ograniczenia zbrojeń oraz organizacji pokojowych konferencji".

W gronie dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Martin Luther King Jr., Malala Yousafzai, Matka Teresa, Nelson Mandela oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Polska tylko raz doczekała się obywatela uhonorowanego pokojowym Noblem – był nim Lech Wałęsa. W 1985 roku nagrodzono również Józefa Rotblata – urodzonego w Warszawie, lecz reprezentującego Wielką Brytanię fizyka, znanego z działań przeciwko broni jądrowej.

Polacy wśród laureatów Nagrody Nobla

Na przestrzeni lat Nagrodą Nobla uhonorowano kilku wybitnych Polaków.

Dwukrotną laureatką była Maria Skłodowska-Curie – w 1903 roku otrzymała nagrodę z fizyki, a w 1911 z chemii.

Literacką Nagrodą Nobla wyróżnieni zostali: Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924), Czesław Miłosz (1980), Wisława Szymborska (1996) oraz Olga Tokarczuk (2018).

Jedynym Polakiem, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, pozostaje dotychczas Lech Wałęsa – wyróżniony w 1983 roku za swoją rolę w pokojowych przemianach w Polsce.