Najbardziej znane utwory rapera to "Nieśmiertelna nawijka ZIP Składowa", "W aucie" czy "Szczerze". Miał na koncie pięć albumów solowych, ostatni wydany w 2001 r.

"Kocham Cię bracie"

"Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - napisał na Instagramie Wojtek Sokół, a fani pospieszyli z kondolencjami.

Kariera Pono

Rafał Poniedzielski urodził się 16 października 1976 r. w Warszawie. Był muzykiem i producentem. Działalność artystyczną zaczął w 1996 r. w duecie TPWC, który tworzył z Sokołem. Współpracował także z Vieniem czy Pele. Współtworzył legendarne warszawskie grupy ZIP Skład oraz Zipera, które odegrały ogromną rolę w rozwoju polskiej sceny rapowej. W 2002 r. wydał swój pierwszy solowy album zatytułowany "Hołd". W swojej twórczości Pono często łączył twarde, uliczne realia z osobistymi refleksjami na temat życia, lojalności i przemijania. W wywiadach wspominał, że jego fascynacja hip-hopem rozpoczęła się od programu "Yo! MTV Raps", który otworzył mu oczy na świat tej kultury. Pono tworzył też w różne projekty kulturalne, np. w 2023 r. stworzył grę miejską "Dawaj z nami", mającą przybliżać historię polskiego hip-hopu młodszym pokoleniom. Poniedzielski był również znany z działalności społecznej. W 2006 r. założył Fundację "Hej Przygodo", która pomagała uzdolnionym, a jednocześnie potrzebującym, dzieciom