Informację o śmierci artystki podał wieczorem "Dziennik Zachodni" oraz inne regionalne media. "Chociaż ostatnie lata życia spędziła poza Polską, mieszkając z córką w Hamburgu, kontaktu ze Śląskiem nigdy nie straciła" - napisał "DZ".

Pożegnanie Barbary Ptak

Barbarę Ptak w mediach społecznościowych żegnają jej współpracownicy i znajomi. "Zmarła chorzowianka Barbara Ptak. Niemal równo 9 lat temu w ówczesnym Muzeum w Chorzowie otwieraliśmy wystawę Jej chorzowskich kostiumów (...) Świat przez ten czas zdążył kilka razy zatańczyć, wywrócić się, zawalić, odbudować, ale wspomnienia zostały" - napisała na Facebooku miejska konserwator zabytków w Chorzowie Anna Piontek. "W przygotowaniach do wystawy Jej szkice nauczyły mnie, że skoro życie jest teatrem, to detal ma znaczenie tylko i aż dla tych, którzy są blisko, dla reszty liczą się tylko przerysowane efekty i kolory widoczne z daleka. Dlatego trzeba wiedzieć, dla kogo warto się starać" - dodała. Jak przypomniała, Barbara Ptak tworzyła również kostiumy dla Teatru Rozrywki w Chorzowie - do spektakli pt. "Skrzypek na dachu", "Jekyll & Hyde" czy "Szwagierki". Zmarłą artystkę wspomniała także dziennikarka Marianna Dufek. "Odeszła Barbara Ptak - artystka, kostiumografka, piękna kobieta, przede wszystkim cudowny człowiek. Jej talent tworzył filmową historię" - napisała.

Kariera Barbary Ptak

Barbara Ptak urodziła się w 1930 r. w Chorzowie, przez wiele lat była związana z Katowicami. Była absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie. Stworzyła oprawę plastyczną do ponad 200 realizacji teatralnych, operowych, musicalowych i filmowych. Projektowała kostiumy do największych produkcji kinowych i telewizyjnych. Cztery filmy, do których stworzyła kostiumy otrzymały nominacje do Oscara. Były to: "Nóż w wodzie" w reżyserii Romana Polańskiego, "Faraon" Jerzego Kawalerowicza, "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy oraz "Noce i dnie" Jerzego Antczaka. Była laureatką wielu nagród, m.in. Ministra Kultury i Sztuki, kilku Złotych Masek Województwa Śląskiego, Nagrody Prezydenta Miasta Katowic oraz srebrnego medalu "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

W 2011 r. w Katowicach otwarto Muzeum Barbary i Stanisława Ptaków, jako filię Muzeum Historii Katowic. Wyeksponowano w nim m.in. strój, w którym występowała Aleksandra Śląska wcielając się w rolę królowej Bony, meble oraz osobiste drobiazgi państwa Ptaków. Muzeum jest adaptacją dawnego mieszkania Ptaków. Oryginalne wnętrza, antyczne meble i inne przedmioty tworzą indywidualną, artystyczną atmosferę tego miejsca. Zmarły w 2002 r. mąż Barbary Ptak był śpiewakiem i aktorem, jedną z największych osobowości polskiego teatru muzycznego i operetki. Występował także w musicalach i komediach muzycznych