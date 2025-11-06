Agencja RIA Nowosti poinformowała, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła nocą 75 ukraińskich dronów, w tym 45 w obwodzie wołgogradzkim.

Wstrzymanie lotów na 13 lotniskach

Media podały, że z powodu bezzałogowców w Rosji zawieszono loty na 13 lotniskach.

Pożary w strefie przemysłowej Rosji

"Zgłoszono uszkodzenia okien w budynkach mieszkalnych i pojazdach w kilku dzielnicach Wołgogradu. Spadające szczątki (dronów – PAP) spowodowały pożary w strefie przemysłowej w rejonie krasnoarmiejskim" – powiadomił Boczarow w komunikatorze Telegram. Dodał, że władze miasta przygotowują tymczasowe schronienie dla mieszkańców uszkodzonych budynków, a saperzy dokonują ich inspekcji.

Wołgograd był atakowany przez drony przez około pięć godzin – przekazał portal Moscow Times. Większość eksplozji słyszano na zachodzie i północy miasta. Naoczni świadkowie zauważyli, że drony leciały na niskiej wysokości znad Wołgi. Według niezależnego kanału Astra mogły one atakować rafinerię ropy naftowej Łukoil-Wołgogradnieftiepererabotka w rejonie krasnoarmiejskim, gdzie wybuchły pożary.