Szef polskiej dyplomacji wyjaśnił, że poprzedni rząd w Polsce – podobnie jak rząd na Węgrzech – udowodnił, iż państwa członkowskie UE mogą spełnić kryteria akcesyjne, by następnie, już po przystąpieniu, demontować standardy praworządności, w szczególności niszcząc niezależność sądownictwa.

Sikorski: PiS przestraszyło resztę Europy

Ten precedens doprowadził do zaostrzenia wymagań stawianych przyszłym członkom, w tym Ukrainie i Mołdawii, które ubiegają się o członkostwo w bloku, podczas gdy Ukraina jednocześnie broni się przed rosyjską agresją.

Mówię wprost, że to wina naszej obecnej opozycji, gdy sprawowała władzę. Przestraszyli resztę Europy, pokazując, że państwa członkowskie potrafią się cofać. Tak, utrudnili akcesję Mołdawii i Ukrainy – stwierdził Sikorski.

Sikorski: Dla Putina zła wojna jest lepsza niż zły pokój

Szef polskiej dyplomacji ostro ocenił strategię Kremla: Można wysunąć tezę, że dla prezydenta Rosji zła wojna jest lepsza – w kontekście utrzymania władzy – niż zły pokój. Pomimo wysiłków administracji Trumpa, Rosja nadal wysuwa "maksymalistyczne żądania, których jej sukcesy na polu walki nie uzasadniają".

Sikorski: Chiny wasalizują Rosję i na tym zarabiają

Przywołując słowa Zbigniewa Brzezińskiego, Sikorski podkreślił: Wybór strategiczny dla Rosji polega na tym, by być albo sojusznikiem Zachodu – co wymaga przestrzegania pewnych zasad – albo wasalem Chin. Jego zdaniem Putin wybrał drugą opcję, a "Chiny zyskują wasala nie tylko tanio, ale wręcz na tym zarabiając".

Sikorski: Zawsze istnieje wybór między armatami a masłem

Minister jednoznacznie określił priorytety: Zawsze istnieje wybór między armatami a masłem. To Federacja Rosyjska narzuciła nam tę sytuację. Dodał: W tym mieście przez sto lat rezydował rosyjski gubernator. Nie chcemy, aby taka sytuacja kiedykolwiek się powtórzyła. Zapłacimy za to, ile trzeba.

Sikorski: Niemiecki pacyfizm gorszy niż uzbrojenie Niemiec

Odnosząc się do planów niemieckiego dozbrojenia, Sikorski powtórzył: Tak długo, jak Niemcy pozostają demokratyczne, tak długo jak są członkiem UE i NATO, bardziej obawiam się niemieckiego pacyfizmu niż niemieckiego uzbrojenia.