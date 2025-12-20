Ewa Jagieła była przez 40 lat związana z Domem Artystów Weteranów. To miejsce, w którym ostatnie lata swojego życia spędzają wybitni twórcy i artyści polskich scen i filmów.

Ewa Jagieła nie żyje. Była dyrektorką Skolimowa

O śmierci dyrektorki Skolimowa poinformowano na profilu Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. "Dziś rano zmarła Ewa Jagieła. Niezawodny człowiek o wielkim sercu i niezwykłych pięknych oczach. 40 lat pracowała w Domu Artystów Weteranów na różnych stanowiskach od pielęgniarki po dyrektor tego domu, obdarzając wszystkich swoją troską i czułością. Odeszła po ciężkiej chorobie, pracując jako wicedyrektor DAW niemal do ostatnich swoich dni" - napisano.

"Zarząd i Rada Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich z wielkim żalem żegna Cię, Ewo. Dziękujemy za współpracę z Tobą przez tak wiele lat dla dobra DAW i jego mieszkańców" - czytamy w pożegnaniu opublikowanym na Facebooku.

Nie żyje Ewa Jagieła. "Znała ich potrzeby, troski"

Informację o śmierci Ewy Jagieły zamieścił również Związek Artystów Scen Polskich. "18 grudnia, pożegnaliśmy Ewę Jagiełę – byłą Dyrektor Domu Artystów Weteranów Scen Polskich oraz Honorową Członkinię ZASP. Przez wiele lat była osobą głęboko związaną z tym miejscem i jego mieszkańcami. Znała ich codzienność, potrzeby i troski. To między innymi dzięki jej zaangażowaniu Dom Artystów Weteranów był prawdziwą wspólnotą, a nie tylko instytucją. Jej sposób pracy, relacje z mieszkańcami oraz odpowiedzialność za to miejsce na trwałe zapisały się w jego historii, a także w historii ZASP. Dziękujemy. Spoczywaj w pokoju…" - tymi słowami pożegnano dyrektorkę.

Pogrzeb Ewy Jagieły. Podano szczegóły

Podano także szczegóły dotyczące pogrzebu. Msza odbędzie się 30 grudnia (wtorek) o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym Sala A (Wólka Węglowa). Po niej nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.

Gdzie znajduje się Skolimów? Kto tam mieszka?

Skolimów jest częścią podwarszawskiego miasta Konstancin-Jeziorna. To właśnie tam znajduje się Dom Artystów Weteranów Scen Polskich (Dom Aktora). Jest to miejsce, w którym ostatnie lata swojego życia spędzają emerytowani artyści.

