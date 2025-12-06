Nie żyje Jacek Gulczyński. Był mężem Małgorzaty Ostrowskiej

Nie żyje Jacek Gulczyński. Mężczyzna prywatnie był mężem Małgorzaty Ostrowskiej. Piosenkarka jakiś czas temu wyznała, że przebywa on w hospicjum ze względu na ciężką chorobę, z jaką się zmaga.

Małgorzata Ostrowska poinformowała o śmierci męża

Teraz na swoim Instagramie opublikowała post, w którym poinformowała o jego śmierci.Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj wieczorem, w Hospicjum Palium, odszedł mój mąż i nasz tata, Jacek Gulczyński. Był niezwykle utalentowanym Artystą: malarzem, grafikiem i fotografikiem. Współpracował z szerokim środowiskiem artystycznym Poznania. To właśnie on stworzył moje najpopularniejsze fotografie portretowe. W ostatnich latach pasjonował się fotografowaniem przyrody, a mini wystawę jego fotografii można jeszcze oglądać w Hospicjum Palium- napisała Małgorzata Ostrowska.

We wpisie, jaki piosenkarka zamieściła w sieci, znalazła się również informacja o tym, kiedy odbędzie się pogrzeb jej męża. Zawarła w nim również apel do żałobników, którzy przyjdą go pożegnać.

Małgorzata Ostrowska ma jedną prośbę

Pożegnanie Jacka odbędzie się 11 grudnia 2025 roku w Lesie Pamięci na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu, o godz. 14:30. Jacek bardzo cenił przyrodę, dlatego wdzięczni będziemy za skromne formy wyrażenia pamięci zamiast wielkich bukietów kwiatów i wieńców. Dziękujemy za zrozumienie. Małgorzata z Rodziną - czytamy.