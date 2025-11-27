Nieoficjalnie wiadomo, że Agnieszka Maciąg zmarła z powodu choroby nowotworowej.

Walka z rakiem

Modelka już wcześniej zmagała się z rakiem. Przez dłuższy czas wydawało się, że udało się jej pokonać chorobę, jednak w marcu tego roku media obiegły informacje o nawrocie choroby u Maciąg. Od kilku miesięcy gwiazda nie udziała się publicznie.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Światowa kariera

Kariera Agnieszki Maciąg eksplodowała z pełną siłą pod koniec lat 80. Modelka zaczęła występować wówczas nie tylko na polskich, ale i na największych światowych pokazach mody. Współpracowała z tak wielkimi nazwiskami świata mody, jak Karl Lagerfeld, Pierre Cardin czy Laura Biagiotti.

Pracując jako modelka w USA, gościła w programach "Good Morning America", "Rich & Famous" czy "Saturday Night with Chani Chang".

Poza wybiegiem

W 1996 roku nagrała solowy album studyjny "Marakesz 5:30", który promowała singlami "Zatrzymaj czas" i tytułowym "Marakesz 5:30".

Wystąpiła także w serialu komediowym "Niania" i filmie "Czas surferów" oraz wydała tomik poezji i wiele książek poradniczych.