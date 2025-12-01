Nikodem Marecki grał w filmie

Nikodem Marecki miał 11 lat. Chłopiec zagrał w filmie "Biała odwaga". Wystąpił także w takich produkcjach jak "Zołza" czy serialu "Szpital św. Anny".

Reklama

Nikodem Marecki nie żyje

Informację o jego śmierci Plejada potwierdziła w rozmowie z sekretariatem Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Niedźwiedziu. To właśnie w tej placówce uczył się młody aktor. Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb Nikodema Mareckiego. Potwierdzam informację. Pogrzeb jest w środę- poinformowano Plejadę. Będzie to 3 grudnia.

Co było powodem śmierci Nikodema Mareckiego?

Poruszający post na temat śmierci Nikodema Mareckiego zamieścił reżyser filmu "Biała odwaga". Marcin Koszałka we wzruszającym wpisie pożegnał chłopca. Okropna wiadomość, nie żyje Nikodem Marecki, który grał w "Białej odwadze" synka głównej bohaterki, Bronki. Nikodem wybiegł z autobusu szkolnego i potrącił go samochód. Straszne, wielkie, strata, był bardzo zdolny i świat się przed nim otwierał… Do zobaczenia - napisał.