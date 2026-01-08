Odkąd Andrzej Duda został zaprzysiężony na Prezydenta RP. Od tego momentu Internet zalała prawdziwa fala memów z prezydentem Dudą. Jak się okazało polityk je regularnie oglądał, a w dodatku niektóre bardzo go bawiły.

Andrzej Duda o memie na swój temat

Prezydent Andrzej Duda opowiadał o memie na swój temat. Jak to zobaczyłem, to pokładałem się ze śmiechu - powiedział w Radiu Zet. Opowiedział o ulubionym memie na swój temat. Pamiętam był taki mem, na którym idę z panią premier Beatą Szydło, jeszcze wtedy jako chyba zwycięski prezydent elekt w 2015 roku i tak widać, że żywo rozmawiamy. A ja niby zadaję jej pytanie: "Jak facetka zapyta mnie, gdzie leży Polska?". A pani premier Szydło z taką surową miną odpowiada: "Polska nie leży, Polska stoi dumnie wyprostowana" - opowiadał były prezydent o memie.

Czy Beata Szydło też się śmieje?

Ciekaw jestem, czy z tego mema śmieje się też pani premier?– dopytywał prowadzący program Bogdan Rymanowski. Nie wiem, ale pamiętam, że jak to zobaczyłem, to po prostu pokładałem się ze śmiechu. Mnóstwo było takich memów bardziej śmiesznych. Niektóry były bardziej pieprzne zresztą – dodał były prezydent.

Andrzej Duda o swojej emeryturze

Andrzej Duda mówił także o swoich zarobkach na stanowisku prezydenta, a także o emeryturze. Na początku roku podatkowego prezydent RP otrzymuje na rękę ok. 20 tys. złotych, a potem, jak prezydent przekracza próg – mniej więcej w połowie roku – to na koncie ląduje między 14, a 16 tys. złotych –powiedział.

Emerytura jest znacznie niższa. Emerytury jest ok. 10 tys. Biorąc pod uwagę, że były prezydent RP jest zapraszany w różne miejsca, musi się ubrać, żeby godnie reprezentować RP, to nie jest to kwota jakoś bardzo wygórowana. Choć jak na świadczenie emerytalne w Polsce – kwota jest wysoka – powiedział Andrzej Duda.