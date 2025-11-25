Nie żyje perkusista 2 plus 1

Janusz Staszek nie żyje. Znany muzyk i perkusista odszedł 23 listopada br. Okazuje się, że mężczyzna długo chorował. O jego śmierci poinformowała w sieci córka.

Długo chorował, walczył i przegrał. Janusz Staszek dzisiaj zmarł - czytamy w zamieszczonym przez nią wpisie.

Córka żegna perkusistę 2 plus 1

Dziś rano, po długiej walce z okropnym bólem, odszedł mój kochany tata, Janusz, kolorowy ptak, przekorny do końca, rozbawiający i najwyżej ceniący wolność. O ceremonii pogrzebowej dam znać. Wiem, że tata miał wielu przyjaciół. Ból, który czujemy jest niewyobrażalny, nie dający się z niczym porównać. Maria Staszek, moja kochana, dzielna mama, jest niezwykle silna. Jest teraz ze mną, Sebastianem i dziećmi. Wspominamy tatę, który będzie ze mną (z nami) zawsze. Tata cenił sobie duchowość, dlatego proszę o modlitwę i dobrą myśl - napisała córka Janusza Staszka.

Kim był Janusz Staszek?

Janusz Staszek rozpoczynał swoją karierę występując w zespole Test, który stworzył takie hity jak "Testament" i "Płyń pod prąd". Występował w nim u boku lidera grupy, czyli Wojciecha Gąssowskiego, basisty Kazimierza Cwynara oraz gitarzysty Jacka Krzaklewskiego.

Gdy odszedł zaczął występować z takimi zespołami jak Andrzej i Eliza oraz 2 plus 1. Występował również w recitalach Ewy Dałkowskiej i Piotra Fronczewskiego. Dołączył również do grupy Lonstar Band. W tym zespole od czasu do czasu występowała jego żona Maria Staszek. Był również członkiem jazzowego zespołu Jet Set Band prowadzonego przez Anatola Wojdynę. Można go było również oglądać na scenie teatralnej.