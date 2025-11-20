Władze rodzinnego miasta złożyły Babiarzowi kondolencje
O śmierci Marzeny Babiarz poinformował Przemyski Serwis Informacyjny. Specjalne kondolencje i słowa otuchy Babarzowi z powodu śmierci żony przekazał przedstawiciele władz Przemyśla, rodzinnego miasta dziennikarza.
Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony - napisali Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski.
Babiarz związany z żoną był 27 lat
Babiarz ze swoją żoną był związany od 27 lat. Para w 1998 roku wzięła ślub i doczekała się córki Luisy. Komentator sportowy swoją wybrankę poznał się na targach spożywczych, na których był konferansjerem.
Babiarz zawsze chronił prywatności swoją i swoich bliskich, dlatego nie mówi o nich zbyt wiele w mediach. We wrześniu 2024 roku publicznie przyznał, że jego żona choruje. Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu - mówił Babiarz podczas zeszłorocznego wydarzenia religijnego, "VIII Męskiego Oblężenia Jasnej Góry" w Częstochowie.
Marzena była drugą żoną Babiarza
Marzena była drugą żoną Babiarza. Z pierwszą żoną w 1987 roku doczekał się Szymona. W mediach próżno szukać informacji, ile trwało pierwsze małżeństwo dziennikarza i jak na imię miała była żona. Babiarz nigdy nie podał tych informacji do publicznej wiadomości.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję