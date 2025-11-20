Władze rodzinnego miasta złożyły Babiarzowi kondolencje

O śmierci Marzeny Babiarz poinformował Przemyski Serwis Informacyjny. Specjalne kondolencje i słowa otuchy Babarzowi z powodu śmierci żony przekazał przedstawiciele władz Przemyśla, rodzinnego miasta dziennikarza.

Panu Przemysławowi Babiarzowi, wybitnemu dziennikarzowi i Honorowemu Obywatelowi Miasta Przemyśla, wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia w niezwykle trudnych chwilach po stracie Żony - napisali Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu Marcin Kowalski.

Babiarz związany z żoną był 27 lat

Babiarz ze swoją żoną był związany od 27 lat. Para w 1998 roku wzięła ślub i doczekała się córki Luisy. Komentator sportowy swoją wybrankę poznał się na targach spożywczych, na których był konferansjerem.

Babiarz zawsze chronił prywatności swoją i swoich bliskich, dlatego nie mówi o nich zbyt wiele w mediach. We wrześniu 2024 roku publicznie przyznał, że jego żona choruje. Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu - mówił Babiarz podczas zeszłorocznego wydarzenia religijnego, "VIII Męskiego Oblężenia Jasnej Góry" w Częstochowie.

Marzena była drugą żoną Babiarza

Marzena była drugą żoną Babiarza. Z pierwszą żoną w 1987 roku doczekał się Szymona. W mediach próżno szukać informacji, ile trwało pierwsze małżeństwo dziennikarza i jak na imię miała była żona. Babiarz nigdy nie podał tych informacji do publicznej wiadomości.